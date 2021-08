Drei Garagen ausgebrannt

Spenge

Zu einem Garagenbrand ist die Spenger Feuerwehr am Donnerstagabend um 19.45 Uhr an die Düttingdorfer Straße im Ortsteil Bardüttingdorf gerufen worden. Drei von sieben Garagen in Reihenbauweise standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh in Flammen und brannten völlig aus.

Von Daniela Dembert