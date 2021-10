Drei Grundschulen werden digitalisiert

Borchen

Jens Kronsbein und Rainer Vidal von der Bezirksregierung Detmold überbrachten am Mittwoch die letzten Förderbescheide zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW. Sie übergaben Bürgermeister Uwe Gockel einen Änderungsbescheid über 249.539,50 Euro zur strukturierten Verkabelung sowie Ausbau LAN und WLAN der Schule an der Altenau sowie einen druckfrischen Förderbescheid über 78.671,50 Euro zum Ausbau des WLANs und Einrichtung einer Firewall der Katholischen Grundschule Kirchborchen-Etteln.