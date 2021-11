Drei Jahrgänge ohne Schwimmunterricht

Das Waldfreibad in Hiddenhausen ist nur während der Sommermonate geöffnet. Somit kann dort in den Herbst- und Wintermonaten kein Schwimmunterricht angeboten werden. Für die Grundschulen und die Olof-Palme-Gesamtschule fehlen also die Kapazitäten, um die Lehrpläne erfüllen zu können.

Foto: dpa