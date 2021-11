Drei neue Corona-Fälle im Kreis Höxter

Drei neue Corona-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten stieg leicht auf 305 (+1). Gleiches gilt für den Inzidenzwert. Er lag um Mitternacht bei 130,3. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Inzidenz bei 130 - Todesfall in Beverungen

Die Person war 80 Jahre alt und lebte in Beverungen. Die mit Abstand meisten Infizierten gibt mit 102 in Höxter. Der Inzidenzwert liegt in der Kreisstadt bei 199,9.

Blick in die Städte

Bad Driburg: 53 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 180.

Beverungen: 40 (-1) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 122.



Borgentreich: 11 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 59.

Brakel: 39 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 161.

Höxter: 102 (+1) aktiv Infizierte, zwei Neuinfektionen, Inzidenz 200.

Marienmünster: 5 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 82.

Nieheim: 4 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 33.

Steinheim: 25 (+1) aktiv Infizierte, eine Neuinfektion, Inzidenz 127.

Warburg: 23 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 74.

Willebadessen: 3 (+/-0) aktiv Infizierte, keine Neuinfektionen, Inzidenz 37.