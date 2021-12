Drei Pfosten für sicheren Schulweg

Kinder warten an der Bedarfsampel an der Spenger Straße darauf, dass sie die Fahrbahn überqueren können. Weil der Gehweg schmal ist, stehen sie so nah am Zaun wie möglich, um nicht von Autos oder Lastwagen erfasst zu werden. Für mehr Sicherheit auf dem Schulweg haben Eltern eine Online-Petition initiiert.

Foto: Burgit Hörttrich