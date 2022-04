Drei Raubdelikte in Paderborns Innenstadt

Wie die Polizei mitteilt, haben sich am vergangenen Wochenende in der Paderborner Innenstadt drei Raubdelikte ereignet. Die Polizei sucht in allen drei Fällen nach Zeugen.

Tatorte an der Stadtbibliothek, im Riemekepark und an der Zentralstation – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, 15. April, auf Samstag, 16. April, waren nach Angaben der Polizei ein 21-jähriger und ein 22-jähriger Mann gegen 1 Uhr in einem Durchgang zwischen dem kleinen Domplatz und der Stadtbibliothek unterwegs. Laut eigenen Angaben wurden sie dort von acht Personen bedrängt, geschlagen und ihrer Wertsachen beraubt. Alle Personen aus der Tätergruppe sollen Südländer gewesen sein, die teilweise Jogginghosen getragen hätten.

Um 2.30 Uhr wurde in derselben Nacht laut Polizei ein 20-jähriger Mann im Bereich der Zentralstation Opfer eines Raubes. Dort sei es laut Aussage des Geschädigten zu einem Streit mit einer größeren Gruppe, bestehend aus acht bis zehn jungen Personen in dunkler Kleidung, gekommen. Aus der Gruppe heraus habe eine Person dem 20-Jährigen schließlich die Umhängetasche entrissen. Beim Versuch, die Tasche festzuhalten, verletzte sich der Mann an der Schulter und er stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Opfer ins Krankenhaus gebracht

Auch nach einem Raub im Paderborner Riemekepark sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 19-Jähriger erschien am Samstag, 16. April, gegen 17.40 Uhr auf der Polizeiwache an der Riemekestraße und gab an, kurz zuvor im Park von unbekannten Personen attackiert worden zu sein. Die Täter seien im Anschluss mit einer geringen Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Da der 19-Jährige zunehmend über Unwohlsein klagte, wurde er per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen Zeugen, die den jeweiligen Raub gesehen haben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, sich unter Tel. 05251/3060 zu melden.