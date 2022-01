Bauausschuss bringt Sanierung und Umbau des Freibades in Freizeitbad auf den Weg – September ist Baubeginn

Gehlenbeck

Die Weichen in Richtung eines Freizeitbades in Gehlenbeck sind jetzt gestellt. Am Mittwochabend hat der Bauausschuss die Pläne für die Sanierung und Umgestaltung des Freibades einstimmig beschlossen.

Von Friederike Niemeyer