Drei Sterneköche in OWL

Elmar Simon vom Balthasar in Paderborn ist dienstältester Sternekoch in OWL.

Das Balthasar in Paderborn, das Reuter in Rheda-Wiedenbrück und Jan‘s Restaurant im Detmolder Hof haben damit ihre Spitzenplätze in der ostwestfälischen Gastronomie erneut bestätigt bekommen. Dienstältester Sternekoch in der Region ist Elmar Simon vom Balthasar. Jüngster im Bund der Spitzenköche ist Jan Diekjobst, der den Stern für sein Restaurant in Detmold erst im vergangenen Jahr erhalten hatte. Als einzige Frau in OWL darf sich Iris Bettinger im Hotel Reuter mit dieser Auszeichnung schmücken.

Auf der „Bib‘ Gourmand“-Liste finden sich Poppenborg‘s Stübchen in Harsewinkel, Die Windmühle in Horn-Bad Meinberg, der Gasthof Brink in Hövelhof, die Gastwirtschaft Ferdinand Reuter in Rheda-Wiedenbrück und die Domschenke in Rietberg. Mit diesem Prädikat zeichnet der Guide Michelin Häuser aus, die sorgfältig zubereitete Gericht preiswert anbieten.

52 Restaurants können in diesem Jahr NRW-weit mit einem Michelin-Stern werben. Sechs Lokale sind dabei neu dazugekommen - in Großstädten wie Düsseldorf („Phoenix“), Duisburg („Mod by Sven Nöthel“), Dortmund („The Stage“) und Wuppertal („Shiraz“), aber auch in Erkelenz („Troyka“) und Kerpen („Schloss Loersfeld“). Zwei mussten ihren Stern abgeben („Palmgarden“, Dortmund und „Fritz' Frau Franzi“, Düsseldorf). Einziges Drei-Sterne-Restaurant in NRW war zuletzt das Vendome in Bergisch Gladbach, das diesmal nur noch auf zwei Sterne kam.