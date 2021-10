Drei Tage Livemusik und Kirmesattraktionen

„Das ganze Wochenende über wird es Livemusik, Kulinarisches, Kirmesattraktionen, einige Fahrgeschäfte und neue Elemente sowie am Sonntag einen ‚Verkaufsoffenen‘ in der Innenstadt geben“, kündigt Organisatorin Miriam Dröge vom Stadtmarketing an. Zur offiziellen Eröffnung des Zwiebelmarktes am Freitagnachmittag wird Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger um 16 Uhr auf dem Rathausplatz eine beliebte Tradition pflegen und Zwiebeln – verpackt in kleinen Säckchen – an die ersten Besucher verteilen.

Danach startet dort das Programm auf der Bühne, wo täglich Livemusik geboten wird. Auch auf der zweiten Bühne des Stadtfestes, die wie gewohnt auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz zu finden ist, werden jeden Tag unterschiedliche Livekünstler spielen. Die Bandbreite reicht dabei von Reggae, Jazz, Bossa Nova und Popmusik bis hin zu Blues, Jazz, Swing und weltbekannten Melodien. Solokünstler wechseln dabei mit Bands, die für die Stimmung beim beliebten Bünder Stadtfest sorgen.

Wegen der Coronapandemie muss das Höhenfeuerwerk in diesem Jahr leider ausfallen, und auch die großen Fahrgeschäfte im Bereich Else- und Hangbaumstraße sowie auf dem Marktplatz können diesmal nicht dabei sein.

Jennifer und Andreas Grove aus Herford wollen mit Gitarre, Ukulele und zwei Stimmen im Einklang eine harmonische Atmosphäre aus Reggae, Jazz, Bossa Nova und Popmusik schaffen. Foto:

Ebenfalls neu auf einem Zwiebelmarkt seien die Kleinkünstler, Walking Acts und Stelzenläufer, die an allen drei Tagen für Unterhaltung sorgen werden. Das sei schon beim letzten Late-Night-Shopping sehr gut angenommen worden, so die Organisatorin. Des Weiteren finden sich mehrere Kinderkarussells und auch Rummelattraktionen in der Innenstadt verteilt. Nicht fehlen dürfen natürlich die verschiedenen Getränke-, Imbiss- und Schlemmerbuden sowie auf dem Rathausplatz auf die „Tiki Bar“ mit Südseeflair und überdachten Sitzmöglichkeiten.

Händler werden ihre Waren anbieten – von Spielzeug über Modeschmuck oder Handyhüllen bis hin zu Textilien. Insgesamt werden rund 100 Schausteller, Standbetreiber, Marktbeschicker und Gastronomen mit dabei sein.

Gemäß der aktuellen NRW-Coronaschutzverordnung, die bis zum 29. Oktober gilt, werden nach der jetzigen Lage stichprobenartige Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Regel auf der Veranstaltungsfläche des Zwiebelmarktes (Tönnies-Wellensiek-Platz, Fußgängerzone sowie Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Ernst-Reuter-Straße) durchgeführt.

Am Sonntag öffnet der Bünder Einzelhandel in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zu einem „Verkaufsoffenen“.