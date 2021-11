Drei Tage Sommerfest an der Diemel

Warburg

Noch ist die Planung recht vage, allerdings doch schon so konkret, dass sie am Mittwoch dem Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt worden ist: Am ersten Juli-Wochenende 2022 soll in der Warburger Diemelaue ein dreitägiges Sommerfest mit viel Musik, Kunst und Kultur gefeiert werden.

Von Jürgen Vahle