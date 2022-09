Drei Tage voller Spaß

Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 15 Jahren dürfen sich auf drei Tage voller Fußball freuen. In Kooperation mit der 1997 von Ex-Bundesligaprofi und UEFA-Cup-Sieger Ingo Anderbrügge gegründeten und geleiteten Fußballfabrik aus Recklinghausen richtet die Franchisenehmerin Anne Buscholl, Fußballfabrik Ostwestfalen-Lippe, beim PSV Stukenbrock-Senne vom 1. bis 3. Oktober ein Fußballcamp aus.

Getreu dem Motto „Training. Lernen. Leben.“ umfasst das Angebot neben Trainingsinhalten aus dem Fußball Seminare zu Themen, die die Teilnehmer abseits des Spielfelds voranbringen: Egal ob Ernährung, Teamgeist oder Stressregulierung – diese und weitere wichtige Aspekte begleiten das Programm rund um den Ball. Für die Teilnahme am Camp spielt die Vereinszugehörigkeit der fußballbegeisterten Kinder keine Rolle. Unter der Leitung eines kompetenten Teams wird das Programm nach den Richtlinien des DFB durchgeführt. In täglichen Einheiten trainieren die Nachwuchskicker Elemente wie Dribbling, Passspiel und Torschuss. Unterschiedliche Spielformen begleiten das gesamte Camp, um Gelerntes und eigenverantwortliches Handeln im Kollektiv direkt in die Praxis umzusetzen. Anmeldung unter

