Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Bei einem Unfall an der K 46 zwischen Höxter und Holzminden sind drei Personen leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Das berichtet die Polizei. Am Sonntag, 21. November, war gegen 17.45 Uhr ein BMW auf der K46 in Richtung Holzminden unterwegs. In Höhe der Einmündung der K45 bog ein grauer VW Golf vom Höxteraner Gewerbegebiet Lüre kommend auf die Straße ein, ohne auf den vorfahrtberechtigten BMW zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW in den Graben geschleudert wurde und einige Verkehrsschilder beschädigte. Beide Fahrer sowie eine Mitfahrerin in dem VW sind leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die Strecke war zwei Stunden gesperrt.

Unfall an der K45: Aus einem Fahrzeug kam Qualm. Foto: Feuerwehr Höxter

Ein defekter Kühlschlauch und ein Airbag erzeugten Qualm, weshalb auch die Feuerwehr (Löschzug Höxter) mit drei Fahrzeugen im Einsatz war.