Drei Verletzte und zwei Totalschäden bei Glätteunfällen im Kreis Paderborn

Auf glatten Straßen ist es im Kreis Paderborn am Donnerstagabend zu mehreren Unfällen gekommen: In Delbrück, Sennelager sowie auf der L776 bei Salzkotten und Büren sind vier Autos von der Straße abgekommen. Dabei haben sich zwei Frauen und ein Mann leichte Verletzungen zugezogen.

Der erste Glätteunfall ereignete sich um 20.35 Uhr auf der Himmelreichallee in Delbrück, wo ein Autofahrer gegen einen Baum rutschte, aber niemand verletzt wurde.

In Sennelager war ein 53-jähriger Toyota-MR2-Fahrer gegen 20.45 Uhr auf der Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof unterwegs. Kurz vor der Einmündung Infantrieweg kam der mit Sommerreifen ohne ausreichende Profiltiefe ausgerüstete Sportwagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich und prallte mit der linken Vorderseite gegen einen Baum. Fahruntüchtig und stark beschädigt blieb der Toyota stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Um 20.55 Uhr fuhr eine 31-jährige Smart-ForTwo-Fahrerin auf der L776 von Büren in Richtung Paderborn. Etwa eineinhalb Kilometer nach der Abfahrt Salzkotten-Wewelsburg/Flughafen geriet der Kleinwagen infolge einer den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Smart driftete nach links über die Gegenfahrbahn und kam von der Straße ab. Das Auto prallte am Ende der abfallenden Böschung frontal ins Erdreich und überschlug sich. Entgegen der Fahrtrichtung kam der Wagen mit Totalschaden auf der linken Seite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Über die Gegenfahrbahn geschleudert

Ein vierter Unfall ereignete sich schließlich um 22.50 Uhr ebenfalls auf der L776 etwas weiter in Richtung Büren. In Höhe des Flughafens verlor eine 57-jährige Frau, die mit einem Toyota Yaris in Richtung Büren unterwegs war, auf der glatten Straße die Kontrolle. Der Kleinwagen schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn in den Graben und prallte frontal gegen die Böschung. Das Auto drehte sich und blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden liegen. Die leicht verletzte Fahrerin nahm der Rettungsdienst mit zur Untersuchung in eine Paderborner Klinik.