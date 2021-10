Drei Wagen fahren an Stauende auf A 44 ineinander

Bad Wünnenberg

Schwerer Autobahnunfall am Mittwochabend im Kreis Paderborn: An einem Stauende auf der A 44 sind gegen 22.25 Uhr drei Fahrzeuge ineinander gefahren, dabei wurde ein Fahrer schwer verletzt. Wegen eines langsam fahrenden Schwertransportes hatte sich auf der Autobahn vor dem Kreuz Wünnenberg-Haaren in Richtung Dortmund ein Stau gebildet.

Von dpa/WB