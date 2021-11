Dreistufenmodell: Erzbistum Paderborn reduziert Immobilien

Paderborn

Das Erzbistum Paderborn will den Bestand seiner rund 3.000 Immobilien reduzieren und hat dazu eine Strategie entwickelt. Es brauche „kluge Nutzungskonzepte“, damit die zurückgehenden Kirchensteuermittel „fair eingesetzt“ werden, teilte Generalvikar Alfons Hardt am Mittwoch mit. Er habe den Gemeinden in einem Brief ein dreistufiges Modell zur Flächenreduzierung vorgestellt, das ab 1. Juli 2022 umgesetzt werde.

Von KNA