Driburg und Warburg sind spitze

Kreis Höxter

Die Zahl der Briefwähler steuert im Kreis Höxter vor der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, auf Rekordkurs: In Bad Driburg und Warburg waren es am Mittwochmittag bereits 28 Prozent der Wahlberechtigten, die per Brief wählen oder bereits gewählt haben.

Von Jürgen Drüke