Dringenberg feiert wieder Osterball

Traditionsveranstaltung steigt nach langer Corona-Pause am 17. April in der Stadthalle

Bad Driburg-Dringenberg

Ein Besuch des Osterballs in Dringenberg gehört zum Fest wie das Eiersuchen und der Schokohase – denn Ostern in Dringenberg zu feiern, hat seit Jahrzehnten Tradition. Und eben diese will der Förderverein für Spiel und Sport nach der langen Corona-Pause endlich wieder aufleben lassen – am Ostersonntag.