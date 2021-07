Drinks über den Dächern der Stadt

Paderborn

Einen Blick weit über die Dächer der Stadt. Sitzen, wo die Sonne ihre letzten Strahlen verteilt. Und dazu noch einen kühlen Drink in der Hand. Solche Erlebnisse in luftiger Höhe versprechen die so genannten Rooftop-Bars, die sich insbesondere in Großstädten großer Beliebtheit erfreuen. Mitten in der Paderborner Innenstadt, auf dem Dach der Gaststätte Kump am Westerntor, haben die Bauarbeiten an Paderborns erster Rooftop-Bar begonnen.

Von Jörn Hannemann