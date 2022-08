Dritte Padernacht bezaubert mit großer Programmvielfalt

Zehn Plätze, sechs Künstler, fünf Stunden Live-Acts: Die dritte Auflage der Padernacht entfachte ein buntes Programmfeuerwerk für ein nicht minder bunt gemischtes Publikum. Die angekündigten Niederschläge blieben aus, so dass die neugierige Besucherschar luftig bekleidet schlendernd ihren Kulturspaziergang entlang der Pader in vollen Zügen genießen konnte.

Mit zunehmender Dunkelheit verwandelten sich die Stümpelsche Mühle, der Haxthausengarten, die Wiese hinter der Paderhallen-Verwaltung, das über einen Steg erreichbare Plätzchen hinter der Reineke-Mühle, das Areal an der Wasserkunst und die Zeltbühne auf dem festlich illuminierten Kardinal-Degenhardt-Platz in verwunschene, die Fantasie beflügelnde Orte voller Klänge, Worte, Pantomime. Das Paderquellgebiet, nach dem Tornado ohnehin an mancher Stelle kaum wiederzuerkennen, zeigte dabei weitere ungeahnte und neue An- und Aussichten.