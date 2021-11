Dritter Fall von Geflügelpest im Kreis Paderborn

3700 Enten und 9000 Junghennen in einer Geflügelhaltung in Delbrück-Sudhagen getötet

Delbrück/Paderborn

Nach zwei Fällen in Delbrück-Westenholz hat es einen weiteren Ausbruch innerhalb nur einer Woche in Delbrück-Sudhagen gegeben. Das bestätigte am Freitag das Friedrich-Loeffler-Institut als Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit offiziell. 3700 Enten und 9000 Junghennen wurden in der Geflügelhaltung in Sudhagen bereits am Donnerstag getötet.