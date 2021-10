Drive-In bleibt geöffnet

„Projekt Begegnung“ hält an Testzentrum in Boffzen bei Höxter fest

Boffzen

Das Drive-In-Testzentrum des Projekts Begegnung in Boffzen bleibt geöffnet, auch wenn das Angebot der kostenlosen Bürgertests für die überwiegende Mehrheit der bislang Anspruchsberechtigten endet. „Wir haben uns entschlossen, die Fahne hochzuhalten und das Testzentrum weiter an zwei Tagen pro Woche geöffnet zu lassen“, kündigt Leiter Tim Probsthain an.