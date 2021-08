Drive-in-Schalter direkt an der B 7

Bäckerei Lange eröffnet an diesem Montag ihre neue Filiale in Warburg-Rimbeck

Warburg

Verkehrsgünstig an der Bundesstraße 7 gelegen, eröffnet die Bäckerei Lange an diesem Montag ihre 46. Filiale, und zwar in Warburg-Rimbeck. Das Besondere am neuen Bäckerei-Standort: Alle Backwaren und Getränke können auch bequem am Drive-in-Schalter bestellt werden.

Von Alice Koch