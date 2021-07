Drive-Ins werden in Kürze geschlossen

herford

Die Infektionszahlen sinken, die Impfkurve steigt: Deshalb werden die Corona-Test-Drive-Ins am Alten Güterbahnhof in Herford sowie auf dem Festplatz in Löhne Ende des Monats geschlossen. Den letzten Abstrich gibt‘s am Sonntag, 25. Juli.

Von Moritz Winde