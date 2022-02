DRK hat drei neue Teststellen im Kreis Paderborn eröffnet

Die gemeinnützige Service-GmbH des DRK-Kreisverbandes Paderborn führt in Kooperation mit dem DRK-Ortsverein Schloß Neuhaus seit Monatsbeginn in drei Orten im Kreis Paderborn kostenlose Schnelltests durch. Laut einer Mitteilung ist es seit 1. Februar möglich, sich online unter www.testen.drkpb.de einen Termin in einer der Teststellen zu buchen.

Damit könnten lange Wartezeiten vermieden werden und eine korrekte Datenverarbeitung gewährleistet werden, so das DRK. Die Teststellen finden sich in Altenbeken (Gardeweg 5), am Paderborner Möbelhaus Höffner und im DRK-Zen­trum in Elsen.

Zum Testtermin mitzubringen ist ein aktuelles Ausweisdokument. Das DRK weist darauf hin, dass für Minderjährige das Mindestalter für Testungen bei sechs Jahren liegt und die Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten erforderlich ist.

Das Testergebnis wird nach dem Test per E-Mail versandt. Bei einem positiven Testergebnis wird dieses direkt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.

Die Teststelle in Altenbeken (Gardeweg 5) hat den Angaben zufolge montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Diese Teststelle kann per E-Mail an testen-abk@drk-paderborn.de kontaktiert werden.

Schnelltests führt das DRK am Möbelhaus Höffner, Wilfried-Finke-Allee 2, in Paderborn montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr durch; E-Mail-Kontakt: testen-hoeffner@drk-paderborn.de.

Im DRK-Zentrum in Paderborn-Elsen (Fohling 4) gibt es Testmöglichkeiten montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr. Diese Teststelle ist direkt per E-Mail an testen-snh@drk-paderborn.de zu erreichen.