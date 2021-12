DRK im Feiertagseinsatz

Enger

Während andere die Tage zwischen den Jahren bequem auf dem Sofa verbringen, sind einige Ehrenamtlichen des DRK unermüdlich im Einsatz: „Auf Anfrage des Kreises Herford sind wir in diesem Jahr in der Zeit vom 24. bis 31. Dezember mit unserem Krankentransportwagen (KTW) an drei Tagen als Unterstützung für die Rettungswachen im Einsatz gewesen“, berichtet Yannic Winter, Leiter des DRK Enger.

Von Ruth Matthes