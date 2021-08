DRK-Landesverband ehrt Roman Kriesten

Mehr als 100.000 ehrenamtliche Helfer sind in NRW im Katas­trophenschutz aktiv. „Ohne diese Freiwilligen ginge es nicht“, so die Vize-Präsidentin des DRK-Landesverbandes, Nilgün Özel, mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe und die Corona-Pandemie. Einer dieser Aktivposten ist Roman Kriesten, der für sein Engagement jetzt mit der Verdienstmedaille des Landesverbandes ausgezeichnet wurde. Außerdem konnte die Vorsitzende des DRK-Stadtverbandes, Tanja Tolzmann, Maike Strunz, Maximilian Düsterhus und Bjarne Bröker mit der neuen Ehrennadel des Stadtverbandes ehren.

Auszeichnungen beim Deutschen Roten Kreuz in Delbrück

Mit der Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes erhielt Roman Kriesten nun die verdiente Anerkennung für seinen motivierten Einsatz. 1999 trat er ins Jugendrotkreuz (JRK) ein und übernahm schnell Leitungsaufgaben und die Gruppenleitung. 2005 wurde er Leiter des JRK, ehe er dann Mitglied des DRK wurde. „Roman Kriesten ist eine wichtige Säule des DRK in Delbrück. Viele Aktionen tragen seine Handschrift. Er ist Notfallsanitäter und Zugführer im Katastrophenschutz und der Einsatzeinheit. Durch sein herausragendes Engagement ist Roman Kriesten ein großes Vorbild für die gesamte Helferschaft“, so Nilgün Özel. Unter Stehbeifall überreichte sie die Landesverdienstmedaille an den Dreh- und Angelpunkt des DRK-Stadtverbandes.