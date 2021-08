DRK Paderborn schult zur Verkäuferin um

Keine abgeschlossene Ausbildung, keine Chance auf einen versicherungspflichtigen Arbeitsplatz: Dieses Problem trifft oftmals Frauen, die Nachwuchs bekommen haben, bevor sie beruflich Fuß fassen konnten. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Paderborn will sich jetzt mit zwei weiteren Partnern dieser Zielgruppe annehmen. Sie bieten eine Umschulung zur Verkäuferin an.

Neue Chance für Frauen auf einen Einstieg in den Beruf

Junge Frauen ohne abgeschlossene Ausbildung bekommen jetzt per Umschulung Unterstützung auf dem Weg ins Berufsleben.

„Wir möchten erreichen, dass die Frauen auf dem zweiten Bildungsweg eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Es ist ein schönes Projekt, weil es zum DRK passt: Wir wollen Menschen helfen“, erläutert DRK-Geschäftsführer Dr. Stefan Vogel den Hintergrund. Zum Start sind jetzt 16 Teilnehmerinnen dabei. Am Ende der zweijährigen Umschulung steht eine zertifizierte Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer an. Anschließend sollen die „fertigen“ Verkäuferinnen nach einer kurzen Einarbeitung in jedem Einzelhandelsgeschäft arbeiten können, sagt Vogel.