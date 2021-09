DRK-Stadtverband ehrt Blutspender

Cilly Hecker und Günther Lenzmeier für 125 Teilnahmen in Delbrück ausgezeichnet

„800 Kilokalorien, was eineinhalb Schokoladen oder vier Hefeweizen entspricht. Für einen vergleichsweisen Energieverbrauch müssten Sie zweieinhalb Stunden Tischtennis spielen oder sieben Stunden Staubsaugen“, so die DRK-Vorsitzende.

Bei der Ehrung galt die 3-G-Regel. Tanja Tolzmann dankte den Blutspendern mit den Worten: „Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Sie sich regelmäßig die Zeit für die Blutspenden nehmen!“ Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Anita Papenheinrich lobte die Blutspender für ihre Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen. „Jeder kann schnell in die Lage kommen, eine Blutspende zu benötigen. Die Stadt stellt die Infrastruktur mit den Räumlichkeiten, das Rote Kreuz bringt viele Helfer mit, doch was wären die Blutspenden ohne Blutspender. Es kommt auf jeden einzelnen von Ihnen an. Erzählen Sie es weiter und motivieren Sie andere Menschen zum Blutspenden. Erstspender müssen nicht immer 18 Jahre alt sein. Man kann da auch später einsteigen“, dankte Anita Papenheinrich allen Beteiligten.

In einem Bildervortrag berichtete der stellvertretende Rotkreuzleiter Steffen Kröger von den Einsätzen der Sanitätsgruppe des DRK in der Corona-Pandemie sowie während der Flutkatastrophe.

Mit Präsenten, Urkunden und Ehrennadeln dankte der DRK-Stadtverband den treuen Blutspendern. So wurden Cilly Hecker und Günther Lenzmeier für 125 Blutspenden geehrt. 50 Liter Blut wurden Wilhelm Fortströer, Bernhard Rampsel und Torsten Zitzke bei 100 Blutspenden abgenommen. 75 Blutspenden absolvierten Maria Elisabeth Hüwelhans, Ralf Strübig, Edmund Austerschmidt, Dieter Heimann, Klaus Hils, Karl Jostwerner und Jörg Deutloff. Zu 50 Blutspendeterminen beim DRK erschienen Hildegard Vonderheide, Hubert Brechmann, Michaela Rübbelke, Monika Göstenmeier, Heinz-Jürgen Brockgreitens, Rainer Davidhaimann, Dirk Berhorst, Nobert Hartmann, Markus Bochnig, Marianne Löseke, Birgit Thiele, Gerhard Thiele, Bernhard Hamschmidt, Kornelia Voß, Carsten Diermann, Albert Dreier, Lars Rodewald, Rudolf Fraune, Hubert Hemelingmeier, Tobias Peitz und Petra Schmitz.

Für 25 Blutspenden wurden Daniel Sundermeier, Theodor Jostwerner, Reimund Büssemeyer, Josef Winter, Norbert Ising, Gregor Löseke, Harald Schäpermeier, Dennis Förster, Katja Mielke, Markus Spindeler, Kerstin Müller, Stefanie Rolf, Hubert Meiwes, Alfons Feesmeier, Manfred Klösener, Martin Kühler, Frank Ringkamp, Julia Thienenkamp, Holger Dietz, Renate Müller, Michael Hartmann, Norbert Müller, Peter Woibel und Christoph Schlüter.