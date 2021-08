Drogenboss stammt aus Marienmünster

Vor der 1. großen Strafkammer des Landgerichts Detmold standen zwei Männer, die gemeinsam die Plantage in einem Gebäudekomplex an der B239 in Lage betrieben haben sollen. Die Zahlen in der Anklage sind eindrucksvoll: Knapp 300 Hanfpflanzen verschiedener Größen und Wachstumsstadien fand die Polizei dort im März bei einer Durchsuchung. Sie hätten je Ernte elf Kilogramm Marihuana gebracht – und drei Ernten im Jahr wären laut einer Feststellung des Landeskriminalamtes drin gewesen. Mindestens. Nicht nur die technisch hochgerüstete Anlage mit Beleuchtung und Belüftung war vom Feinsten: Der 32-Jährige, der sich vor Ort als Gärtner betätigte, ist genau das von Beruf, wenn auch nicht mit Abschluss. Als Organisator, Geldgeber und letztlich auch als Kopf steht hinter dem ganzen Geschäft ein 36-Jähriger, der aus Marienmünster stammt und der beruflich etwas umtriebiger ist als sein langjähriger Kumpel aus Horn-Bad Meinberg – aber etwa ebenso erfolglos: Er hatte nach diversen Jobs versucht, sich mit Coaching-Seminaren selbstständig zu machen und das weitläufige Gebäude als Tagungsstätte angemietet –das Vorhaben zerschellte an Corona. Findig genug war der gelernte Drucker aber, um das Mietobjekt potenziell gewinnbringend „umzunutzen“: Er installierte die Marihuana-Plantage.

