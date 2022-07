Drogenfahrt eines Paderborners endet am Baum

Am Donnerstag wurde die Polizei über einen Unfall am Diebesweg informiert. Die Beamten fanden einen Peugeot 206 vor einem Baum im Straßengraben liegend vor. Zeugen gaben an, dass der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf dem Diebesweg aus Marienloh kommend nach Sennelager unterwegs gewesen sei. Dabei sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann kroch verletzt aus dem Auto und rannte dann nach Angaben von Zeugen in ein Waldstück.

Die Polizei leitete ein Fahndung ein. In Marienloh am Sudetenweg wurde der Flüchtige – ein 44-jähriger Mann aus Paderborn – angetroffen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen Betäubungsmittel-Verdacht wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden – er hatte keinen.

Gegen den 44-jährigen Paderborner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.