Drogenlaborprozess: Urteil erst im April

Preußisch Oldendorf/Bielefeld

Anfang Februar hat Verena Willeke, Vorsitzende Richterin der 20. Großen Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld, angekündigt, am gestrigen Prozesstag in der Strafsache gegen Tonnie R. (37) die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hören zu wollen. Dem Niederländer wird vorgeworfen, an Aufbau und Betrieb des Drogenlabors in Börninghausen beteiligt gewesen zu sein. Statt der Plädoyers hat am Donnerstag ein Rechtsgespräch zwischen Kammer, Verteidigung und Staatsanwaltschaft stattgefunden.

Von Louis Ruthe