Drohnen untersuchen Windrad

Nordex-149-Anlage in Holzhausen vorerst stillgelegt – Bereich ist abgesperrt

Der Grund: In Haltern (Kreis Recklinghausen) war Ende September ein Windrad mit einer Turmhöhe von 164 Metern nahezu vollständig in sich zusammen gebrochen. Die Anlage des Herstellers Nordex ist vom gleichen Typ (Nordex 149) wie das betroffene Windrad in Holzhausen.