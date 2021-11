Droht Unterrichtsnotstand in Schloß Hamborn?

18 Corona-Fälle an Rudolf-Steiner-Schule in Borchen, 100 Schüler in Quarantäne

Nach Informationen dieser Zeitung haben alle Eltern am 14. November einen Brief bekommen, in dem die Schulleitung ankündigt, dass es zu einem Unterrichtsnotstand kommen könnte, sollten weitere Kollegen erkranken. Dieser Brief liegt der Redaktion vor. Darin heißt es unter anderem: „Wir sind zum einen nicht mehr in der Lage für jede Klasse sinnvolle Unterrichtsversorgung anbieten zu können. Zum anderen mangelt es auch an einer Möglichkeit zu einer flächendeckenden Betreuung der Klassen.“