Druck auf nicht geimpfte Mitarbeiter

Nobilia in Verl ist Europas größter Küchenhersteller

In einem Schreiben an die Belegschaft suggeriert das Unternehmen (knapp 4000 Mitarbeiter, 1,37 Milliarden Euro Umsatz), wer sich nicht impfen lasse, müsse von Oktober an monatlich etwa 1500 Euro für Corona-Tests bezahlen. Arbeitsrechtsexperten kritisieren das.