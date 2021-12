Druckerei-Betrieb leidet unter Corona

„Es gibt uns noch.“ Diese fundamentale Aussage hat Sebastian Birke, Vorsitzender des Druckerei-Vereins, seinem Bericht im Kulturausschuss über die Arbeit des Begeg­nungszen­trums in den Jahren 2019 und 2020 vorangestellt. Insbesondere 2020 habe Corona alle Planungen auf den Kopf gestellt.

Begegnungszentrum in Bad Oeynhausen muss wegen Pandemie viele Veranstaltungen absagen – Mitarbeiter zeitweise in Kurzarbeit

„Das Jahr 2020 hat damit begonnen, dass uns unsere langjährige Mitarbeiterin Maren Doehmen in Richtung Kulturbüro Löhne verlassen hat“, sagte Sebastian Birke. Ihr Nachfolger André Siekmeier habe im März – just zum Beginn des ersten Lockdowns – in der Druckerei angefangen.