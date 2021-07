Druckfrisches Herbstprogramm

Das Team der Stadthalle hat sich aufgrund der immer noch etwas ungewissen Situation entschieden, das Programm-Faltblatt erst einmal mit den Events und Veranstaltungen bis einschließlich Dezember 2021 in Druck zu geben. Der Flyer liegt in vielen Geschäften der Delbrücker Innenstadt, in den Ortsteilen sowie in der Stadthalle aus und steht außerdem im Internet unter www.stadthalle-delbrueck.de zum Download zur Verfügung. „Auf Wunsch wird der Flyer gerne per Post versendet“, berichtet Jana Richter, Mitarbeiterin des Stadthallenteams.

Karten für alle aufgeführten Veranstaltungen – ob Kabarett, Comedy, Musik, Schauspiel oder Kinderveranstaltung – sind bereits im Vorverkauf erhältlich. In der Veranstaltungsübersicht auf der Homepage finden interessierte Kulturfreunde darüber hinaus weitere Veranstaltungen aus dem Frühjahr 2022, die auch bereits im Vorverkauf sind.

Das Stadthallenteam weist darauf hin, dass Terminverschiebungen nicht auszuschließen sind und aktuell über Änderungen informiert wird. In den Ferienwochen im Juli ist das Team der Stadthalle montags bis mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr persönlich, per Telefon unter: 05250/984141 oder E-Mail: info@stadthalle-delbrueck.de für interessierte Kunden erreichbar.