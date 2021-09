Dudelsack-Rock sorgt für gute Laune

Engeraner Festival „Rock am Platz“ erweist sich als Format mit Potenzial – Hunderte Besucher wollen die Bands sehen

Die österreichisch-irische Formation „Celtica“ stellte am Freitagabend bei „Rock am Platz“ auf dem Engeraner Barmeierplatz unter Beweis, dass sie keineswegs zu viel behauptet, wenn sie im Bandtitel proklamiert „Pipes rock“. Temporeich, dynamisch und dabei jederzeit melodisch schaffen die vier Musiker die Grätsche zwischen traditionellen Klängen und Rockmusik der härteren Gangart. Mit Beethovens „Ode an die Freude“ und ihrer Version des Gospels „Amazing Graze“ kreierte das Quartett nach einer hitzigen Stunde sein fulminantes Finale. „Froh und glücklich, dass sie heute Abend hier sind“, zeigte sich Veranstalter Carsten Müller.