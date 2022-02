Ein Bild aus fröhlicheren Tagen: Zahlreiche Passagiere mit Fahrrädern benutzen die Museumsbahn, um von Rahden in den Uchter Raum zu gelangen.

Er ist das Vereinsheim der Eisenbahner am Bahnhof in Rahden. Er rostet still vor sich hin, wird derzeit kaum benutzt, wie Vereinsvorsitzender Berndt von Mitzlaff bestätigt.