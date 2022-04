„Durch das Fenster ins Haus geklettert“

Horrorhaus Höxter: Erleichterung bei Anwohnern nach Abriss im Saatweg 6 – Nachricht verbreitet sich in Windeseile

Höxter-Bosseborn

Nur wenige Anwohner verfolgen am Montagmorgen den Abriss des Horrorhauses im Saatweg 6 in Bosseborn. Zumindest in den Straßen sind kaum Menschen zu sehen. Theresia Pollmann, die direkt neben dem Horrorhaus wohnt, ist erleichtert: „Endlich ist dieser Schandfleck weg.“

Von Jürgen Drüke