Durch die Nacht mit vierfachem Spaß

Bielefeld

Vier Comedians reisen an einem Abend durch die Stadt und treten im Wechsel auf vier verschiedenen Bühnen auf: Das ist das Konzept der „Komischen Nacht“, die am Mittwoch zum fünften Mal in Bielefeld stattfand. Robert Alan, Sebastian Schnoy, Serhat Dogan und Mirja Regensburg waren dabei die Künstler, die im fliegenden Wechsel die vier Bühnen in der Finca & Bar Celona, der Neuen Schmiede, dem Pappelkrug und dem Zweischlingen bespielten.

Von Philipp Körtgen