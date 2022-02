Durch Kooperation Fachkräfte von morgen sichern

Dass dieser Handwerk auch vor ländlichen Regionen nicht Halt macht, kann Firma Peine nur zu gut bestätigen und dass es die Schule ist, in der die potentiellen Fachkräfte von morgen sitzen, ist kein Geheimnis, und beides passt gut zusammen.

Auch Matthias Bertelt von der Firma Peine: „Das Handwerk sucht händeringend Nachwuchs, weil es Fach- und Führungskräfte dringend benötigt. Um an Nachwuchs zu gelangen, ist aus meiner Sicht der direkte Kontakt zwischen Schulen und Unternehmen mittlerweile unerlässlich geworden.“ So konnte nun eine Kooperation zwischen der hiesigen Firma, die sich auf die Herstellung von Fenstern und Haustüren spezialisiert hat und der Gesamtschule Bad Driburg unterzeichnet werden.

Für Bertelt weckt der Besuch an der Gesamtschule Erinnerungen: „Für mich ist es schon ein besonderer Moment nach exakt 20 Jahren wieder in der Schule, damals noch die Realschule, zu sein, wo ich damals selber meinen Abschluss erreicht habe und danach in die Ausbildung zum Tischler gestartet bin.“

„Er ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass das Handwerk ein Berufsfeld ist, das viele verschiedene Wege für junge Menschen bietet“, heißt es in einer Mitteilung der Gesamtschule.

Nach seinem Realschulabschluss absolvierte Bertelt eine klassische Tischlerausbildung bei Firma Peine und arbeitete danach für ein Jahr als Geselle. Mit dem Ziel sich weiterzubilden, wechselte der heute 36-jährige an die höhere Handelsschule, die er nach zwei Jahren mit dem Fachabitur verließ. Was dann folgte, war eine zweite dreijährige Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma Franz Schneider Brakel (FSB), bevor er im Jahr 2011 wieder zu Peine zurückkehrte. Was ihn zu dieser Kombination geführt hat? „Ich habe meinen Chef in der Ausbildung gesehen wie er Kunden beraten und Aufmaße durchgeführt hat, und da habe ich mir gesagt, das will ich auch machen“, berichtet er.

Auch Geschäftsführer Thorsten Peine begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt: „Wir haben aktuell einen stetigen Rückgang an neuen abgeschlossenen Ausbildungsverträgen aufgrund der schwindenden Zahl an Bewerbungen zu verzeichnen und dem müssen wir entgegenwirken. Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen werden hier ein gutes Mittel sein. Junge Menschen möchten wir für eine Ausbildung zum Tischler und als spätere Fachkraft für unser Unternehmen gewinnen. Auch im kaufmännischen Bereich bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an. Nun freuen wir uns sehr über die Kooperation mit der Gesamtschule und hoffen, dass es für beide Seiten eine früchtetragende Zusammenarbeit wird.“

Wesentliche Gesichtspunkte der Vereinbarung sind feste Aktivitäten während des Schuljahres wie Betriebsbesichtigungen sowie Tages- und Schulpraktika, um den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Berufswelt zu geben und sie zielorientiert darauf vorbereiten zu können. Auch Mitarbeiter von Firma Peine bieten künftig an, den Technikunterricht zu besuchen und schauen den Jugendlichen bei handwerklichen Tätigkeiten in den Fachräumen über die Schulter.

Die Kooperation wird inhaltlich und organisatorisch betreut und gefördert durch Katharina Hartgen, Studien- und Berufswahlkoordinatorin der Sekundarstufe I der Gesamtschule Bad Driburg und Matthias Bertelt vom Unternehmen Peine.