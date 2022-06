Hype um Durchfallmittel: Vorbeugend gegen Kater?

Münster/Paderborn

Ein Hype in den sozialen Medien sorgt offenbar mit dafür, dass ein Medikament gegen Durchfall gerade in so gut wie keiner Apotheke in Westfalen-Lippe mehr zu bekommen ist. Der Grund: „Elotrans“ hilft nicht nur bei Durchfall, sondern soll auch dem Kater seinen Schrecken nehmen und helfen, die Folgen von Abibällen, Schützenfesten und Festivals deutlich besser zu verkraften.

Von Stefan Werding und Ingo Schmitz