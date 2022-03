Durchsichtiges Manöver vor der Landtagswahl

Neben dem schrecklichen wie sinnlosen Ukraine-Krieg und den nach wie vor horrenden Corona-Infektionszahlen droht ein anderes Thema derzeit völlig in Vergessenheit zu geraten: In 57 Tagen wird in NRW der neue Landtag gewählt.

In dieser Woche haben sich CDU und FDP mit einem vermeintlichen Paukenschlag in Erinnerung gebracht: Sie wollen die zu Recht umstrittenen Straßenbaubeiträge für Anlieger abschaffen. Die Frage muss allerdings erlaubt sein, ob sich die Düsseldorfer Koalition mit ihrem durchsichtigen Manöver so kurz vor der Wahl nicht doch ein Eigentor schießen wird. Denn eines ist klar: Der Wähler ist durchaus in der Lage zu differenzieren, dass eine Ankündigung der Abschaffung noch längst nicht die Abschaffung an sich bedeutet.