E-Dreirad als Alternative zum Auto

Ans Lenken mit der großen Transportbox des E-Lastenrads muss sich Dominik Hölscher (Dritter von rechts) bei der Probefahrt mit seinen Töchtern Alina (15) und Sophie (6) zwar noch gewöhnen, trotzdem will der Familienvater das Fahrrad demnächst öfter nutzen. Axel Brinkmann (von links), Bürgermeister Bernd Poggemöller, Sigrid Petzold, Thomas Dippert und Uwe Hofer sind überzeugt, dass das kostenlose Angebot in Löhne angenommen wird.

Für all jene, die sich den Luxus nicht leisten können, das Rad nur ab und zu brauchen oder es nur mal ausprobieren wollen, gibt es ab sofort eine Ausleihstation für die kostenlose Nutzung des milla.bike am Edeka Brinkmann in Löhne und dem Unverpacktladen Bio Provinz in Bad Oeynhausen.