E-Scooter: Akku künftig selbst tauschen

Der E-Scooter-Anbieter Tier führt ein neues Akkusystem ein. Nutzer sollen die leergefahrenen Akkus der E-Scooter selbstständig entfernen und bei einer Tier-Ladestation gegen einen vollständig aufgeladenen Akku austauschen. Diese Regelung gilt künftig auch in Paderborn. „Im Gegenzug erhalten sie dafür Freiminuten“, teilte das Unternehmen mit Sitz in Berlin mit.

Anbieter Tier führt neues System ein – Aufladestationen in Paderborn bei Partnergeschäften

An solchen Stationen sollen Akkus geladen werden.

Aufgeladen werden die Akkus in Paderborn an Ladestationen bei lokalen Partnergeschäften. Hierzu zählen derzeit die Kioske Kisau und Dom-Blick, Liebervoller Supermarkt PB, „4Klang Store“ und die Aral-Tankstelle Sascha Bernoth an der Borchener Straße.