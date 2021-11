E-Scooter: Akku-Tausch für Freiminuten

Seit zwei Jahren stehen sie überall: Die E-Scooter. Einer der drei Anbieter in Bielefeld führt nun ein neues Ladesystem ein. Es soll den Roller-Fahrern künftig ermöglichen, die Akkus selbst zu tauschen – gegen eine kleine Belohnung.

So sehen die neuen Ladestation von Tier aus.

Der Anbieter „Tier“ hat dafür Ladeboxen an rund 15 Standorten in Bielefeld aufstellt: In Cafés, Restaurants, Geschäften, Kiosken und Tankstellen. Die Nutzer können die Akkus der Roller dort selbst herausnehmen und gegen ein frisches Pedant tauschen. 15 Freiminuten und eine kostenlose Entsperrung gibt es dafür als Anreiz.