E-Scooter-Fahrer landet zusammen mit Fußgänger in Graben

Bad Oeynhausen

Der Fahrer eines dreirädrigen E-Scooters hat am Samstagnachmittag in Bad Oeynhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist zusammen mit einem hilfsbereiten Fußgänger in einen Graben gestürzt. Beide Männer verletzten sich leicht und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.