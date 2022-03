„E-Scooter-Verleih beenden“

Ein hohes Unfallrisiko, ein zweifelhafter ökologischer Nutzen und vor allem Beeinträchtigungen auf Fuß- und Radwegen: Aus Sicht von Dr. Wolfgang Aubke, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Bielefeld, ist es an der Zeit, den Verleih von Elektro-Scootern in der bisherigen Form zu beenden.

Aubkes Bilanz in einem entsprechenden Antrag für die Seniorenratssitzung am 16. März sieht ernüchternd aus: „Nach bisherigen Erhebungen liegt die Nutzungs-Weglänge bei circa zwei Kilometern.“ Gefahren werde überwiegend abends und an Samstagen sowie vorwiegend für Freizeitzwecke. Der nachhaltige ökologische Nutzen sei „höchst zweifelhaft“, die Unfallhäufigkeit sei mindestens doppelt so hoch wie bei Radfahrern.