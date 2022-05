Eberhard Voß für „Lebenswerk“ geehrt

Sichtlich zufrieden berichtete TuRa-Vorsitzender Jörg Winkelmann über die Trainersituation bei den Herren-Fußballern. Valentin Dück, Stephan Dück und Andreas Heinz dürfen weiterhin auf das Vertrauen von Vorstand und Spielern setzen und haben ihre Ämter für die nächste Saison bestätigt. Dominik Morawski wird zudem das Team von TuRa II um Manuel Gossen und Michael Thiessen verstärken.

Einen großen Dank richtete Jörg Winkelmann an Schiedsrichterobmann Thomas Peters, der aktuell mit zwei Schiedsrichtern über Soll tolle Arbeit leistet. Neben Jungschiedsrichterin Velice Jeanette Rajnowski ist vor kurzem auch ihr Bruder Leon zum Team gestoßen.

Diesbezüglich ist sicherlich der nunmehr im Ruhestand befindliche Vereinsschiedsrichter Eberhard Voß das Maß aller Dinge. Vom Kreisvorsitzenden Karl-Heinz Eikenhorst wurde sein „Lebenswerk“ mit der FLVW-Verdienstnadel in Gold ausgezeichnet. In einer ausführlichen Laudatio berichtete Eikenhorst über die verschiedenen Verdienste. Dazu zählen mehrere Jahrzehnte Vorstandsarbeit als Geschäftsführer, Sozialwart, Fußballobmann, Schiedsrichterobmann sowie Mitbegründer der Vereinszeitung und der Fahrradfahrergruppe von TuRa Espelkamp. Besonders eindrucksvoll ist jedoch seine Karriere im Schiedsrichterwesen: Nachweislich stehen 1737 Spielleitungen auf seinem Konto. Davon war er sieben Jahre in der Oberliga und zudem als Schiedsrichter-Assistent in der 2. Bundesliga tätig. Ein A-Junioren-Bundesligaspiel, ein WM-Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Freundschaftsspiel in der Champions-League-Vorbereitung zählen dabei zu den Highlights. Unter viel Applaus der anwesenden Versammlungsteilnehmer nahm Eberhard Voß die Auszeichnung entgegen.

Während der Versammlung von TuRa Espelkamp wurden zahlreiche Mitglieder geehrt (von links): Jörg Winkelmann (1. Vorsitzender), Thomas Suckau, Siegfried Rüter, Hermann Sieckmeier, Manuel Gossen, Velice Rajnowski, Malte Klasing, Eberhard Voß, Florian Schmidt, Thomas Epp, Valentin Dück, Peter Hafer, Daniel Reimers und Karl-Heinz Eikenhorst (Kreisvorsitzender). Foto: Tura Espelkamp

Vorsitzender Jörg Winkelmann nahm weitere Ehrungen vor. So zeichnete er Valentin Dück und Daniel Reimers für 200 Spiele in der 1. Herrenmannschaft mit Urkunden aus. Für 300 Spiele durften Malte Klasing und Thomas Epp Glaspokale entgegennehmen. Mit der silbernen Ehrennadel des Vereins wurden Thomas Epp, Manuel Gossen, Florian Schmidt, Thomas Suckau sowie Siegfried Rüter ausgezeichnet. Für seine ehrenamtlichen Einsätze und langjährige Mitgliedschaft wurde Peter Hafer – auch aktueller Spieler der neuen Dartabteilung von TuRa – mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Für das junge Ehrenamt wurde Velice Jeanette Rajnowski ausgezeichnet. Als aktive Spielerin der B-Mädchen, Jungschiedsrichterin und Co-Trainerin in der TuRa-Jugend ist sie bereits in jungen Jahren überaus viel und vorbildlich aktiv, lobte Winkelmann.

Mit einer weiteren Sonderauszeichnung wurde ebenfalls unter viel Applaus ein Vereinsmitglied geehrt, das fast 25 Jahre nicht vom Sportplatz wegzudenken war. Als Physiotherapeut stand Hermann Siekmeier den Senioren-Fußballern bei Spielen und Training stets zur Seite. Nunmehr in Rente wird er aber auch ohne Amt ein immer gern gesehener Gast am TuRa-Sportplatz sein und bleiben.

Für den nach zwei Jahren turnusmäßig ausgeschiedenen Kassenprüfer Stephan Ortgies wurde Siegfried Rüter einstimmig zum neuen zweiten Kassenprüfer gewählt. Einstimmig – und ohne Gegenvorschläge – ging es weiter bei den Vorstandswahlen. Block B stand 2020 zur Wahl und wird, um auf den alten Rhythmus zurückzukommen, bis zur nächsten Jahreshauptversammlung am Jahresende 2022 gewählt. Kassierer Jürgen Kummer, Geschäftsführerin Birgitt Hafer, 2. Vorsitzender Kornelius Walde sowie 3. Vorsitzender Heinrich Banmann haben ihren Amtsfortführungen zugestimmt. Block A wurde bis zur Jahreshauptversammlung 2023 gewählt. Mit dem 1. Vorsitzenden Jörg Winkelmann, 2. Kassierer Pascal Kummer sowie 2. Geschäftsführer Dirk Engelmann-Homölle bleibt auch hier alles beim Alten, was auch für den gesamten erweiterten Vorstand gilt: Fußball-Obmann Pascal Peper, stellvertretender Fußball-Obmann Thomas Suckau, Jugend-Obmann Kai Kollenberg, stellvertretender Jugend-Obmann Dirk Engelmann-Homölle, Breitensport-Obmann Jürgen Kummer, Sozialwart Wilfried Müller, Basketball-Obmann Muhammed Pehlivan, Ältestenrat mit Egon Meier und Helmut Minkoley, Schiedsrichter-Obmann Thomas Peters, Mitgliedsangelegenheiten Yanik Thie, Öffentlichkeitsarbeit/Social Media Achim Kröger, Darts-Obmann Pascal Peper. Vakant bleibt die Position des Leiters der Tennisabteilung. Hier wird auf der ausstehenden eigenen Abteilungs-Versammlung eine Änderung erwartet.