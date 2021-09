Ebmeyer mit Achtungserfolgen in Enger

Der gebürtige Engeraner Joachim Ebmeyer am Wahlabend bei einer Veranstaltung seiner CDU in Herford.

29,8 Prozent der Erststimmen holt Ebmeyer in seiner Heimatstadt – und fährt damit in relativen Zahlen ein so gutes Ergebnis wie nirgendwo anders im Wahlkreis Herford/Minden-Lübbecke II ein. „Wenn man den Wahlkreis für die Union gewinnen will, dann benötigt man schon Rückenwind auf Bundesebene“, sagte Ebmeyer am Wahlabend im Kreishaus und wusste, dass er bei der politischen Großwetterlage keine Chance hatte. Und doch hat er auf sich aufmerksam gemacht.